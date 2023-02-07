شاهد بالصور : تفاصيل التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري في ليبيا

اعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، أنه أجرى تعديلًا على الاعلان الدستوري الثالث عشر لإجراء الانتخابات عبره.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت في مدينة بنغازي (شرق) الثلاثاء، حيث تم إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع السادة النواب الحاضرين.

وفي السياق، كشف عضو المجلس عبد المنعم العرفي في تصريحات نشرتها الأناضول إن “التعديل الثالث عشر يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومما تتكون السلطة التشريعية واختصاصاتها”.

وقال العرفي، أنه “يحدد صلاحيات رئيس الدولة في إعلان حالة السلم والحرب، وتحديد مكان مجلس الأمة وهو (العاصمة) طرابلس (غرب)، فيما يكون المقر الرسمي لمجلس النواب المقبل مدينة بنغازي”.

وتضمن التعديل على ان يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 900 بالمناصفة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب)، أما مجلس النواب فيتكون من 200 عضو يُنتخبون بحسب الكثافة السكانية للتوزيع الجغرافي.

واعتبر العرفي أن “تعديل اليوم للإعلان الدستوري يرضي الجميع “، وذلك ردا على سؤال بشأن اتخاذ مجلس النواب هذه الخطوة المنفردة قبل أن يبدي المجلس الأعلى رأيه في مسألة التعديل بوصفه شريكا في إقرار “القاعدة الدستورية”.

وتابع: “لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك والتسليم بحالة الجمود السياسي دون اتخاذ خطوات لحل الأزمة.. تعديلات اليوم لا يوجد فيها أي شي جدلي يمكن لطرف الاعتراض عليه”.

وأردف: “بعد تعديل الإعلان الدستوري اليوم يصبح هو القاعدة الدستورية التي ستُجرى عبرها الانتخابات.. وخطوة المجلس اليوم جاءت لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي ستحدث إن استمر الجمود”.