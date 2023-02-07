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القنصلية الليبية بإسطنبول تشكل فريق لمتابعة أحوال الليبيين في مناطق الزلزال بتركيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد قنصل ليبيا باسطنبول أن الاتصالات المستمرة مع الجالية الليبية في تركيا أسفرت عن الاطمئنان على بعض العائلات والمواطنين الذين كانوا عالقين وجاري متابعة أوضاعهم حتى إخراجهم من تلك المناطق إلى أماكن أكثر أمنا .

ووفق بيان القنصلية الليبية في إسطنبول عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أوضحت فيه، أن القنصل العام عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأزمة بالقنصلية للوقوف على آخر التطورات حول أوضاع المواطنين، ومتابعة أحوال المواطنين العالقين في بعض المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي تركيا.

 كما أصدر القنصل الليبي ، تعليماته لفريق الأزمة بضرورة متابعة أحوال المواطنين على مدار الساعة وإصدار البيانات والإعلانات بشكل دوري وحث المواطنين للتواصل على أرقام الطوارئ المنشورة عبر صفحة القنصلية الرسمية واتباع إجراءات السلامة الصادرة عن الحكومة التركية..

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القنصلية الليبية بإسطنبول

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صحيفة الساعة 24

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