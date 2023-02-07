الكشف عن مصير العائلة الليبية تحت الأنقاض جراء زلزال تركيا

كشف رئيس الجالية الليبية في تركيا، الثلاثاء عن مصير العائلة الليبية المحاصرة تحت الأنقاض في مدينة هاتاي التركية .

وفجر الإثنين، ضرب زلزال مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وقال رئيس الجالية الليبية في تركيا، الى انه تم إنقاد عائلة ليبية كاملة وإخراجها من تحت الأنقاض بعد سقوط العقار عليهم جرّاء الزلزال بمدينة هاتاي التركية.

وأشار الى ان أحد أفراد الاسرة الليبية تعرض لإصابة خطيرة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، وقع زلزال بمدينة هاتاي التركية، بقوة 7.8 درجات حيث قلب الأمور على عقبها، وحوّل الأحياء إلى ركام وأنقاض اختلطت بأجساد الضحايا.

الزلزال الذي شعر به السكان في لبنان والعراق والأردن، كان كارثة على جنوب تركيا وسوريا وسط سقوط آلاف القتلى.

وأظهر اللقطات الجوية حجم الدمار الهائل في مدينة هاتاي التركية والتي قُتل فيها المئات بسبب الزلزال .