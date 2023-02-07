لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تعطي تعليماتها بالشروع في صيانة عمارات القوارشة المتضررة واستكمال المدرسة الوحيدة بالمنطقة

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، زيارة تفقدية لعمارات الإسكان العام بمنطقة القوارشة المعروفة باسم عمارات ال 800 .

وخلال الجولة اطلعت اللجنة، على مشروع انشاء المدرسة المتوقفة منذُ اكثر من 13 عام، وعلى المختنقات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة في الصرف الصحي وشبكة الإنارة والرصف، حيث سيتم الشروع في الصيانة وتطوير العمارات لتشمل أعمال إنشاء موقف سيارات وصيانة شبكة إنارة الطرق الداخلية وصيانة وطلاء الواجهات المتضررة للعمارات إنشاء الساحات الخضراء داخل العمارات وصيانة الأرصفة الداخلية.

وأعطت اللجنة تعليماتها بالبدء فوراً في استكمال المدرسة والشروع في الصيانة الشاملة للعمارات وفقاً للمواصفات الفنية تحت إشراف إدارة المشروعات باللجنة.

وفي ذات السياق أعطت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، الاثنين، الإذن لاستكمال صيانة عمارات 1015 “السبخة”، وعددها 8 عمارات، حيث تم تكليف الشركة المختصة لتنفيذ و استكمال باقي المشروع على ان يكون وفقاً للمواصفات الفنية بإشراف إدارة المشروعات باللجنة.