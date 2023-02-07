عادل جمعة: إجمالي إنفاق حكومة الوحدة خلال 2022 بلغ (93.6) مليار دينار ليبي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي 2022 بلغ حوالي (93.6) مليار دينار ليبي.

جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” خلال ندوة نظمتها الحكومة في طرابلس، لكشف الإنفاق الحكومي ومصروفات الدولة الليبية خلال العام الماضي في إطار برنامج الإفصاح والشفافية الذي أعلنه رئيسها عبدالحميد الدبيبة العام الماضي.

وصرّح “جمعة” أن الحكومة أنفقت أكثر من (47) مليار دينار على الباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها وهو ما يمثل حوالي 50 % من إجمالي الإنفاق، وأكثر من ( 8.5 ) مليار دينار على الباب الثاني الخاص بنفقات التسيير والتشغيل والتجهيز ما نسبته 9% من الإنفاق.

كما أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الحكومة أنفقت حوالي (17.5) مليار دينار على الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية بما نسبته 19% ، بينما أنفقت على الباب الرابع والخاص بالدعم أكثر من (20) مليار دينار بما نسبته 21%.