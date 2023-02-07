وصول أولى طائرات الإغاثة التابعة للقيادة العامة إلى مطار حلب

أكدت مصادر إعلامية وصول أولى طائرات الإغاثة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني من طراز ” إليوشن 76 ” إلى مطار حلب قادمة من بنغازي.

وبحسب المصادر فإن الطائرة محملة بـ 40 طنًا من المساعدات وسيتبعها أخرى لنفس الوجهة و أخرى إلى مطار دمشق ضمن الجهود العربية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة تداعيات كارثة الزلزال.

حيث اعلنت القيادة العامة إطلاق جسر جوي إغاثي من بنغازي إلى دمشق لمساعدة منكوبي الزلزال، وباشرت هيئة الامداد العسكري اعداد المواد حسب احتياجات الاشقاء في سوريا .

كما ستوضع فرق من سرية الطب العسكري تحت تصرف السلطات السورية متى ما احتاجت لها .