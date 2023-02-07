باتيلي: المسار الأمني ركيزة مهمة تمهد الطريق لبيئة سياسية واقتصادية مواتية

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن “المسار الأمني يظل ركيزة مهمة في تمهيد الطريق لبيئة سياسية واقتصادية مواتية”، مؤكدًا أن “التعاون بين الدول سيكون حاسمًا لتحقيق السلام والاستقرار”، وهي الخطوة التي اعتبرها ذات “أهمية كبيرة في تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة”.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ولجان التواصل في ليبيا والسودان والنيجر لمناقشة خطة العمل الخاصة بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وخلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي يستمر يومين، عبر الممثل الخاص للأمين العام عن امتنانه للحكومة المصرية لاستضافة الاجتماع، ولجهودها المستمرة للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب بيان نشرته صفحة البعثة الأممية على “فيسبوك”.

وقال باتيلي “إن ما نسعى لتحقيقه هنا هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للناس داخل ليبيا وخارجها. وعلينا العمل معًا كإخوة، على تسريع الخطى نحو تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها”.

وعبر الممثل الخاص عن تفهمه لطبيعة الترابط الوثيق بين التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والوضع السياسي؛ لكنه شدد على ضرورة تفعيل خطة عمل لجان التواصل من أجل سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والتي وقعتها اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر 2021.

أوضح بيان البعثة الأممية أن اجتماع القاهرة يهدف إلى إنشاء آليات للتنسيق والمتابعة، وتبادل المعلومات بين اللجنة العسكرية المشتركة ولجان التواصل وهي تستعد للمضي قدمًا في تنفيذ مهامها.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة قد أنشأت لجنة التواصل الليبية، على هامش اجتماعها في سرت منتصف شهر يناير الماضي، وذلك بهدف تسهيل وتحسين التنسيق مع لجان التواصل في كل من السودان والنيجر وتشاد.

وأثنى الممثل الخاص للأمين العام على اللجنة العسكرية المشتركة وممثلي لجان التواصل في دول الجوار “لالتزامهم بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا”، مذكرًا بنتائج اجتماعاته الأسبوع الماضي في طرابلس حين عبر سفراء السودان والنيجر وتشاد عن “إرادتهم واستعدادهم في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبقية الفاعلين الليبيين من أجل إيجاد حلول مستدامة”.