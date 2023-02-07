تشكيل لجنة متابعة لمعاجلة أزمة الوقود في الجنوب الغربي

العنوان

عُقد، في صالة اجتماعات مستودع سبها النفطي، اجتماع موسع دعا له آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان لحلحلة أزمة الوقود، والتي تفاقمت في عدة مناطق بالجنوب الليبي بعد انفراجة شهدتها المنطقة الأشهر الماضية، والوقوف على مسبباتها.

وحضر الاجتماع آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء فوزي المنصوري ومدير شركة البريقة ومدير مستودع سبها للنفطي، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي بقوة عمليات الجنوب.

كما حضر الاجتماع، رئيس مجلس فزان الأعلى المكلف أحمد محمد، ومديري شركات التوزيع النفطية بالمنطقة الجنوبية، ومنها شركة الراحلة والشرارة.

وذكر المكتب، أنه تقرر تشكيل لجنة متابعة جديدة للمحروقات، والتي سوف تباشر أعمالها فور تسلمها للمهام المكلفة بها في الأيام المقبلة بعد التنسيق مع محطات الوقود والجهات التي يهمها الأمر.