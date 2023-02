نجاة عائلة ليبية من زلزال تركيا، والقنصلية تؤكد التواصل لضمان سلامة الجالية بمناطق الزلزال

أكد رئيس الجالية الليبية في تركيا “زياد هاشم” إخراج عائلة ليبية من تحت الركام في مدينة هاتاي حيث انهار منزلهم في الزلزال الذي ضرب محافظات عدة جنوب تركيا.

“هاشم” وفي تصريح للأحرار أضاف أن العائلة الليبية نجت من انهيار مبناهم وهم فيه وفقدان الاتصال بهم، مشيرا إلى أنه جرى إخراج العائلة من تحت الركام مع تسجيل إصابة بالغة لأحد أفراد العائلة وهو بالمستشفى لتلقي العلاج.

و دعا هاشم البعثة الليبية في تركيا إلى التدخل العاجل والوصول إلى المتضررين من أبناء الجالية بشكل سريع.

القنصلية الليبية تتابع

من جهتها أكدت القنصلية العامة لليبيا في جمهورية تركيا أن الاتصالات مازالت مستمرة مع العائلات والمواطنين الذين كانوا عالقين في مناطق وقوع الزلزال جنوبي تركيا.

القنصلية وخلال اجتماعها مع فريق الأزمة للوقوف على آخر التطورات حول أوضاع المواطنين، أضافت أن التواصل مستمر مع المواطنين إلى حين إخراجهم إلى أماكن أكثر أمنا.

وأصدر القنصل العام تعليماته لفريق الأزمة بضرورة متابعة أحوال المواطنين على مدار الساعة وإصدار البيانات والإعلانات بشكل دوري وحث المواطنين على التواصل على أرقام الطوارئ المخصصة واتباع إجراءات السلامة الصادرة عن الحكومة التركية.

وكانت القنصلية قد نوهت الاثنين إلى أرقام الطوارئ الخاصة بالجالية الليبية في ربوع تركيا للمساعدة حال حدوث أي طارئ.

الليبيون في “أضنة” بخير

هذا وأظهر مقطع فيديو لعضو من الكشافة والمرشدات الليبية من ولاية” أضنة” التركية حيث وقوع الزلزال يؤكد فيه سلامة كافة الجالية الليبية القاطنة في المدينة.

وأضاف أن إدارة الاستجابة والطوارئ التركية تقوم بتسهيل نقل كافة المواطنين إلى مدينة إسطنبول وتحث الرعايا الأجانب على المغادرة إلى بلدانهم والعمل على تسهيل ذلك.

وطمأن عضو الكشاف كافة الليبيين أن الطلبة والجالية في وضع مستقر دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم، داعيا القنصلية الليبية إلى التواصل معهم لتسهيل عودتهم إلى إسطنبول ومن ثم إلى أرض الوطن.

وشهدت مناطق جنوبي تركيا الاثنين زلزالا هو الأعنف منذ عام 1999 بقوة 7.7 على مقياس ريختر أسفر عن وفاة آلاف المواطنين وإصابة عشرات الآلاف بجروح متفاوتة، وفقا لآخر إحصائية عن إدارة الكوارث التركية.

المصدر: القنصلية الليبية في إسطنبول + ليبيا الأحرار + إدارة الكوارث التركية

The post نجاة عائلة ليبية من زلزال تركيا، والقنصلية تؤكد التواصل لضمان سلامة الجالية بمناطق الزلزال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار