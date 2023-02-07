الجيش الوطني الليبي يسير جسراً جوياً لنقل مساعدات لضحايا الزلزال في سوريا

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الثلاثاء، عن تسيير جسراً جوياً لنقل شحنات الإغاثة والمساعدات المتنوعة إلى سوريا لمساعدة ضحايا كارثة الزلزال الذي ضربها فجر أمس الإثنين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي إن المساعدات تم تسييرها بتعليمات مباشرة من القائد العام المشير خليفة حفتر.

ونشرت شعبة الإعلام مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع فيسبوك يظهر كميات ضخمة من المساعدات يتم تحمليها على طائرات الشحن تمهيداً لنقلها إلى سوريا.

وكان زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 5434 قتيل و1712 في سوريا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7146 قتيلاً.

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وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها زلزال تركيا وسوريا، فيما تخشى منظمة الصحة العالمية من أن تصل الحصيلة إلى عشرين ألف قتيل.