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مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة برلمانية للتواصل السياسي بالداخل والخارج

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أصدر مجلس النواب قراراً بشأن تشكيل لجنة برلمانية تتولى مسؤولية التواصل السياسي بالداخل والخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي، وذلك برئاسة النائب فتح الله السعيطي، وعضوية كل من النائب أسامة الشعافي والنائب ابتسام الرباعي.

وبحسب كتاب المجلس الذي نشره الناطق الرسمي باسم البرلمان وطالعه موقع الوطن، فإنه من المفترض أن تقوم اللجنة بمهامها عبر عقد الزيارات واللقاءات بغية الوصول إلى أرضية مشتركة بين كل الأطراف السياسية، كما أن عليها تقديم رؤية للمجلس؛ لحل الأزمة السياسية.

هذا وأوضح الكتاب أن القرار يُعتبر سارياً من تاريخ صدوره الموافق للسابع من فبراير الحالي.

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#مجلس النواب الليبي لجنة التواصل السياسي ليبيا

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الوطن الليبية

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