بعد توقف عن العمل دام لأكثر من 12 عام.. الشركة المنفذة السابقة لملعب المدينة الرياضية بنغازي تستعد لاستكمال أعمالها فيه

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم الثلاثاء، شروع الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي “28 مارس” فعليًا في أعمال التهيئة الميدانية لموقع الأعمال، التي ستليها أعمال الاستكمال خلال الأيام القادمة.

وجاء ذلك خلال جولة أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة الشركة المنفذة للمشروع بعد توقفها عن العمل بعد عام 2011م ، اطلع خلالها على التجهيزات اللوجستية والفنية التي تشمل موقع إداري ومقر إقامة للعاملين وموقع للأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروع، وذلك للبدء في أعمال استكمال الملعب، الذي توقف عن العمل لفترة تجاوزت الـ 12 عاماً.