الماقوري: الـ 269 كيلو كوكايين كانت قادمة لشركة مواشي ليبية

قال الناطق باسم مصلحة الجمارك الليبية، فهمي الماقوري، إن شحنة مخدر الكوكايين التي ضبطت في ميناء الخمس البحري كانت ضمن شحنة من الدجاج المجمد قادمة لشركة ليبية خاصة بتوريد المواشي واللحوم المجمدة، ونمتنع عن الإفصاح عن هويتها وبيانتها في الوقت الحالي؛ لأن القضية قيد التحقيق من النائب العام.

وأضاف “الماقوري”، في تصريحات صحفية، أن الكمية تقدر بحوالي 269 كيلو جرام من الكوكايين الخام، وضُبطت عن طريق قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس ومركز جمرك ميناء الخمس البحري، والشحنة كانت موردة من الخارج عبر الخط الملاحي من منشأ البرازيل ثم أسبانيا وإيطاليا إلى المياه الإقليمية الليبية ثم ميناء الخمس.

وتابع “كانت هناك معلومات موثوقة جدا لأعضاء قسم المكافحة والمركز بأن هناك بضائع ممنوعة يشتبه أن تكون مواد مخدرة في هذه الشحنة، وعند نزول هذه الحاوية إلى الميناء تم فتحها بعد إخطار النيابة المختصة، وتشكيل لجنة وتنسيق مشترك بين قسم المكافحة ومركز الميناء، وبعد فرز محتوياتها كان يوجد بها كمية كبيرة من الدجاج المجمد”.

وأوضح “فرزت الكمية ووزنت وتمت إحالة العينات إلى المختبر المختص والتي أثبتت التحاليل المخبرية بأنها عبارة عن مادة كوكايين مخدرة خام، وتم فتح محضر لإتمام إجراءات جمع الاستدلالات والنيابة قامت بدورها من ناحية إجرائية وأعطت التعليمات للنيابة المختصة بإتلافها وإعدامها بشكل مباشر بإشرافها وأتلفت لعدم إعطاء أي فرصة للعصابات للخرق والحصول على فرصة لاسترجاعها”.