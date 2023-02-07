في حضور باثيلي.. انطلاق أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة ولجان التواصل لبحث انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة

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انطلقت في القاهرة أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجان التواصل في ليبيا والسودان والنيجر لبحث انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

جرى الاجتماع في حضور الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد اللهِ باثيلي.

ويستمر الاجتماع لمدة يومين. وقالت البعثة الأممية في بيان إن ياثيلي قال “إن ما نسعى لتحقيقه هنا هو أمر بالغُ الأهمية بالنسبة للناس داخل ليبيا وخارجها”.

وأضاف، “علينا العمل معاً كأخوة، على تسريع الخطى نحو تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها.”

وذكرت أن باثيلي، شدد على ضرورة تفعيل خطة عمل لجان التواصل من أجل سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، والتي وقعتها اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر 2021.

وأضاف باثيلي، أن المسار الأمني يظل ركيزة مهمة في تمهيد الطريق لبيئة سياسية واقتصادية مواتية.

وأكد وفقا للبعثة الأممية، أن “التعاون بين الدول سيكون حاسمًا لتحقيق السلام والاستقرار” وأن “لهذه الخطوة أهمية كبيرة في تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة”.

وقالت البعثة، إن اجتماع القاهرة يهدف إلى إنشاء آليات للتنسيق والمتابعة، وتبادل المعلومات بين اللجنة العسكرية المشتركة ولجان التواصل وهي تستعد للمضي قدما في تنفيذ مهامها.