سلمت إيطاليا، خفر السواحل الليبي، مساء أمس الإثنين، الزورق البحري «تي إس إل سي جي 300» من نوع «سار» وذلك في حوض بناء السفن «فيتوريا» بمدينة أدريا الشمالية الشرقية على البحر الأدرياتيكي.

وحضرت مراسم التسليم، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، ونائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، والمفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي.

وعقب مراسم التسليم، عقدت المنقوش وتاياني مؤتمراً صحفيا مشتركا أكدا فيه أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.

Trending الخطوط الجوية الليبية تنفي شائعات إفلاسها

حكومة باشاغا تعزي سوريا وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال

الاستشعار عن بعد: زلزال تركيا بعيد عن ليبيا

دبيبة ورئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقشان خطة الحكومة للتنمية للعام 2023

استمرار الأجواء الباردة في ليبيا وسقوط أمطار على بعض المناطق

The post إيطاليا تسلم خفر السواحل الليبي زورق بحري لمكافحة الهجرة غير الشرعية appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا