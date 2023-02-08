مليون دولار مطالبة أولية لمحامي الدفاع عن المواطن بوعجيلة مسعود

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اشترط مكتب شيلدون آند فلود الأمريكي لأعمال المحاماة دفع مبلغ مليون دولار في حسابه كأتعاب أولية للدفاع عن بو عجيلة مسعود قبل أن يتولى المحامي جوزيف فلود المسؤولية رسميًا

وكشفت مسودة مسربة من عقد الدفاع عن المواطن بوعجيلة مسعود مع مكتب شيلدون آند فلود الأمريكي لأعمال المحاماة ان أتعاب جوزيف فلود في الساعة 750 دولارًا، حيث يتم إصدار فاتورة بها بزيادات قدرها 1/10 مقابل التجنيب.

كما يشترط العقد أن يظل حساب المكتب به رصيد احتياطي بمبلغ 250 ألف دولار وإلا تقوم الشركة بإخطار من ينوب عن بوعجيلة وتتوقف عن العمل في القضية حتى يقوم العميل بتزويد المكتب بالأموال ليصل إلى 750 ألف دولار.

بوعجيلة مسعود ووكلائه طلبوا تفرغ المحامي جوزيف فلود للقضية ورفض أي عمل آخر من أجل تركيز طاقاته على هذه القضية عند إيداع مبلغ الأتعاب الأولي بالكامل.

إذا طلب بوعجيلة التوقف عن خدمات مكتب المحاماة فيجب عليه دفع مبلغ 250 ألف دولار أو 25% من إجمالي المبلغ الذي فوترته الشركة إلى تلك النقطة تقديراً لطلب العميل بأن المحامي لا يقبل أي عمل جديد.

حيث سيعمل المكتب بمراجعة الواقعة وإجراء التحقيقات ومقابلة الشهود والاتصال بمسؤولي إنفاذ القانون والتقاضي في جميع جوانب القضية بشرط تقديم العميل وثائق أصلية أو مصدقة تثبت المصدر القانوني لجميع الأموال المستخدمة لدفع الأتعاب في غضون 14 يوما من الإيداع.