“بتوجيه من العريبي”.. إعادة الإعمار والاستقرار تبدأ في صيانة عمارات القوارشة المتضررة

الوطن|رصد

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، زيارة تفقدية لعمارات الإسكان العام بمنطقة القوارشة المعروفة باسم عمارات الـ800.

وتم خلال الجولة، اطلاع اللجنة على مشروع انشاء المدرسة المتوقفة منذُ اكثر من 13 عام، وعلى المختنقات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة في الصرف الصحي وشبكة الإنارة والرصف.

وأعطت اللجنة تعليماتها بالبدء فوراً في استكمال المدرسة والشروع في الصيانة الشاملة للعمارات وفقاً للمواصفات الفنية تحت إشراف إدارة المشروعات باللجنة.

هذا وسيتم الشروع في الصيانة وتطوير العمارات، لتشمل أعمال إنشاء موقف سيارات وصيانة شبكة إنارة الطرق الداخلية وصيانة وطلاء الواجهات المتضررة للعمارات إنشاء الساحات الخضراء داخل العمارات وصيانة الأرصفة الداخلية.