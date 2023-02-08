وصول طائرة ليبية إلى مطار حلب محملة بمساعدات إغاثية لضحايا الزلزال

وصلت مساء اليوم طائرة ليبية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب الدكتور عبد القادر دواليبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الطائرة الليبية على متنها 40 طناً من المساعدات الإنسانية مؤلفة من مواد غذائية وطبية وحرامات وسيارة إسعاف، لدعم مراكز الإيواء الموجودة في محافظة حلب، وتأتي استكمالاً لجهود الدعم الإغاثي المقدم من بعض الدول الصديقة والشقيقة.

وتعرضت سورية فجر أمس لزلزال مدمر أدى إلى وفاة مئات الضحايا وأضرار بالغة، إذ يوجد عشرات الأبنية المتهدمة والكثير من الأبنية المتصدعة وما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض.

وأمرت القوات المسلحة العربية الليبية بمباشرة جسر جوي من مدينة بنغازي إلى العاصمة السورية دمشق للمساهمة في إغاثة متضرري الزلزال.