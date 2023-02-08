فيروز النعاس: “عقيلة صالح” اختار الوقت المناسب للتعديل الدستوري قبل إحاطة باتيلي

رأت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس أن ” خطوة التعديل الدستوري مجرد إحدى ألاعيب “عقيلة صالح” لكسب المزيد من الوقت وأنه اختار الوقت المناسب لها حيث جاءت قبيل إحاطة المبعوث الأممي، باتيلي نهاية الشهر الجاري، وأن الأخير تلقف للأسف الكرة واعتبرها تقدما في مسار القاعدة الدستورية وبالتالي تم وقف الآلية البديلة التي لوح بها لتجاور المجلسين“.

وأكدت “النعاس” في تصريحات صحفية، أنه “بمجرد تقديم الإحاطة أمام مجلس الأمن فإننا سنعود إلى نقطة الصفر وستبدأ مرحلة عدم التوافق، لذا فإننا ندور في دائرة مفرغة، والسبب الإصرار على أن الحل يجب أن يمر من خلال عقيلة والمشري ومجلسيهما“

وفي السياق، صرح رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، أنه “توجد توافقات كبيرة بين المجلسين على الأساس الدستوري للانتخابات من خلال تعديل دستوري يتوافق عليه المجلسان وأنه تم حسم الأمر في أغلب المواد الخلافية“.

وأوضح “كرموس”، أن “أغلب مواد القاعدة الدستورية تم التصويت عليها من قبل مجلس الدولة وأنه يتبقى فقط التصويت على بعض المواد الخلافية، التي أعتقد أنها ستعرض مع مجموع المواد سواء في صورة تعديل الإعلان الدستوري أو في صورة قاعدة دستورية“..