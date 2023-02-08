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الأجهزة العسكرية والأمنية تواصل أعمالها وإجراءاتها المشددة للحفاظ على الأمن في بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تُواصل الأجهزة العسكرية والأمنية في بنغازي أعمالها عبر التمركز الأمني المُشدد أمام مركز الحدائق بإسناد الغرفة المُشتركة بتكاتف وتعاون جميع الإدارات، وذلك بناء على الاجتماع الأخير بين رئيس نيابة مكافحة الإرهاب عقيد عصام ادبيش ووكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم في سياق إحكام الأمن بمدينة بنغازي.

بدوره أكد اقعيم أن نقاط التفتيش الأمنية هدفها ضبط المطلوبين والمشبوهين، وللحدّ من ظاهرة الزجاج المُعتم التي تنبثق عنها عدة أفعال خطيرة تهدّد سلامة المواطنين واستتباب الأمن، داعيًا الجميع للتعاون مع الجهات الأمنية والشرطة العسكرية بما ينفع المصلحة العامة.

الوسوم

القوات المسلحة ليبيا مديرية أمن بنغازي نيابة مكافحة الإرهاب

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الوطن الليبية

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