الأجهزة العسكرية والأمنية تواصل أعمالها وإجراءاتها المشددة للحفاظ على الأمن في بنغازي

الوطن| رصد

تُواصل الأجهزة العسكرية والأمنية في بنغازي أعمالها عبر التمركز الأمني المُشدد أمام مركز الحدائق بإسناد الغرفة المُشتركة بتكاتف وتعاون جميع الإدارات، وذلك بناء على الاجتماع الأخير بين رئيس نيابة مكافحة الإرهاب عقيد عصام ادبيش ووكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم في سياق إحكام الأمن بمدينة بنغازي.

بدوره أكد اقعيم أن نقاط التفتيش الأمنية هدفها ضبط المطلوبين والمشبوهين، وللحدّ من ظاهرة الزجاج المُعتم التي تنبثق عنها عدة أفعال خطيرة تهدّد سلامة المواطنين واستتباب الأمن، داعيًا الجميع للتعاون مع الجهات الأمنية والشرطة العسكرية بما ينفع المصلحة العامة.