النائب العام يبحث جهود مكافحة الجريمة وتأمين المنافذ البرية

الوطن| رصد

بحث النائب العام المستشار الصديق الصور مع وزير الداخلية بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي، وعددٍ من كوادر الوزارة، جهود مجابهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتطوير أساليب التعاون بين الأجهزة، والمؤسسات المعنية بمعالجة قصور مراقبة المسالك الحدودية وتأمين المنافذ البرية للدولة.

وقال النائب العام إن واجبات الوظيفة تحتّم سعي مأموري الضبط القضائي، إلى ترسيخ قيمة سيادة القانون، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام، مشيراً إلى أن معالجة مشكلة تدني نسبة إتمام الإجراءات الأولية وتنفيذ الأوامر، تتطلب تعاضد الجهود حتى تُدرك غاية الدعوى الجنائية .