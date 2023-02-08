مدير “مكافحة الأمراض”: ندرب الكوادر الطبيبة على التعامل مع فيروس الإيبولا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، أنّ نشر المركز لبطاقة المعلومات حول حمى الإيبولا النزفية، بعد انتشار المرض بدولة أوغندا، يأتي في إطار رفع درجة الوعي بين المواطنين، وحماية الأمن القومي للبلاد.

وأضاف “السايح”، في مقطع مرئي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن مرض حمى الإيبولا النزفية لا يوجد في ليبيا، ولم يسجل المركز أي إصابات بالفيروس،لكن لابد من توعية المواطنين بأخطار الإصابة به.

وأضاف، أن استعدادات الجهات المتخصصة في ليبيا لمرض حمى الإيبولا النزفية تكاد تكون متوسطة، ولا يوجد دليل واحد على موعد دخول المرض ليبيا، وكل ما نفعله هو أخذ الاستعداد والحيطة والحذر بتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع أي إصابة بهذا المرض .