عبد الله الكبير: حكومة الدبيبة استفادت من تجديد الاتفاق مع شركة إيني

رأى المحلل السياسي الليبي ” عبد الله الكبير “، أن «شعبية الدبيبة، وإن لم تكن في أعلى درجاتها كما كانت الحال عند توليه للمسؤولية في مارس 2021؛ إلا أنه لا يزال بالصدارة أو قريباً منها، مقارنة بخصومه ما يعزز فرصه للاحتفاظ بموقعه».

وأضاف الكبير في تصريحات صحفية، أن «حكومة الدبيبة استفادت من تجديد الاتفاق مع شركة (إيني)، خصوصاً أن ذلك تم في ظل زيارة وفد برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وهو ما يدعم حضور حكومة الوحدة، ويجهض أي حديث عن عزلتها الدولية»،

موضحاً أنه «من المتوقع أن تزيد روما من انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي بأقرب وقت، وهو ما يعني بقاء حكومة الدبيبة بسدة المشهد، لحين ذلك التاريخ، ورفض مطالب خصومها بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات».

كما قلل الكبير مما يُطرح عن أن عملية تسليم أبو عجيلة «سحبت كثيراً من رصيد الدبيبة»، موضحاً أن «أنصار النظام السابق، وبلا جدال خصوم الدبيبة، أحدثوا ضجة حول تلك القضية؛ لكن لا يزال قطاع غير هين من الليبيين يرى أن الفساد بات مع الأسف ظاهرة ملازمة لأغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم ليبيا بعد ثورة فبراير، وأن الدبيبة بخلاف غيره ممن سبقوه للمنصب، هو فقط من حاول إصلاح أوضاعهم بدرجة ما.