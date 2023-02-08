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القنصلية الليبية بإسطنبول: فريق الإنقاذ الليبي يباشر مهامه في إنقاذ ضحايا الزلزال جنوبي تركيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت القنصلية الليبية في إسطنبول أن فريق الإنقاذ الليبي باشر الليلة مهامه في مساعدة فرق الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي تركيا وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وذكرت القنصلية الليبية في بيان لها، أن الفريق الذي يضم عددا من الأطباء والمسعفين وخبراء إنقاذ قد وصل إلى مطار أضنة مساء اليوم بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذي أصدر تعليماته بإرسال الفريق تضامنا مع الحكومة والشعب التركي إثر الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وبتنسيق مباشر من وزارة الخارجية.

وأضافت إنه تم إرسال مساعدات عينية متمثلة في بعض الأدوية والأغذية لتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال.

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صحيفة الساعة 24

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