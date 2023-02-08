تقلبات جوية على مناطق شمال غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تقلبات جوية علي مناطق شمال غرب البلاد مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تشهد السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة سقوط أمطار من حين لأخر وتكون جيدة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية.

والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلي (50)كم/س, تتحول يوم الغد إلي غربية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10- 16)مْ.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون جيدة يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-16)مْ, ولا تتجاوز اليوم (10)مْ على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض بدايةً من مساء يوم الغد.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال علي بعض المناطق, تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19- 23)مْ ، وتصل اليوم على غات إلى ( 29 )م، وتسجل انخفاض بدايةً من يوم الغد.

وفي السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة, تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-20)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد على بعض المناطق.