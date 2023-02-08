الحبيب: أرفضُ التعديل الدستوري الـ13 ونعم للانتخابات البرلمانية فقط

عبّر وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، عن رفضه لخطوة مجلس النواب أمس بإقرار التعديل الدستوري الـ13 على الإعلان الدستوري حتى يصبح بمثابة قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مجدداً تمسكه بإجراء انتخابات برلمانية فقط.

وقال الأمين، في منشور له عبر «فيسبوك»: “لا شرعية لتعديل دستوري على الإعلان الدستوري، الأصل من مجلس نواب ومجلس دولة ساقطان شرعيا ومنتهيا الولاية بنص الإعلان الدستوري”، بحسب وصفه.

وأضاف “من دون دستور مستفتى عليه لا شرعية لانتخابات رئاسية ولا شرعية لمجلس شيوخ أو نواب ولا نظام رئاسي يقرر، فهذه تقرر بدستور جديد لا بتعديل غير شرعي بتفصيل وخياطة عراة من الشرعية والمشروعية، أرفض التعديل الثالث عشر، نعم لانتخابات برلمانية”.