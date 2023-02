عقب استقالته.. عميد البيضاء ينفي أن تكون الاستقالة بسبب ضغوط اجتماعية أو سياسية

قال عميد بلدية البيضاء المستقيل “علي حسين” إن استقالته لم تأت على خلفية ضغوط اجتماعية أو سياسية، وإنما برغبة شخصية لعدم قدرته على تقديم الخدمات لسكان البلدية.

حسين وفي تصريح للأحرار، أوضح أن الحكومات لم تقم بالإيفاء بوعودها المتكررة تجاه بلدية البيضاء فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، إسوة ببلديتي طرابلس وبنغازي.

وأضاف حسين أن اغلب المشاريع التي نُفّذت داخل المدينة جرى تمويلها عن طريق مصلحة الضرائب بموحب قانون النسبة، نافيا تمويلها من الحكومات.

وأبدى حسين استغرابه من تهميش البلدية والبلديات المجاورة، مشيرا إلى أنه لم يتم تُصرف أي ميزانية للبلدية منذ تاريخ انتخابها.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

