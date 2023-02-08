بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 08 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 08 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تقلبات جوية علي مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار من حين لأخر وتكون جيدة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلي (50)كم/س, تتحول يوم الغد إلي غربية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10- 16)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون جيدة يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12-16)مْ, ولا تتجاوز اليوم (10)مْ على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض بدايةً من مساء يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال علي بعض المناطق, تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 23)مْ ، وتصل اليوم على غات إلى ( 29 )م، وتسجل انخفاض بدايةً من يوم الغد.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة, تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد على بعض المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:45)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:56).