طائرة المساعدات المرسلة من القيادة العامة إلى سوريا تصل مطار حلب

أخبار ليبيا 24

حطت طائرة المساعدات المرسلة إلى الأشقاء في سوريا من القيادة العامة للجيش الوطني بمطار حلب محملة بـ 40 طنا من المساعدات المتنوعة لمساهدة ضحايا كارثة الزلزال.

وشرعت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، في تسيير جسر جوي لنقل شحنات الإغاثة والمساعدات المتنوعة إلى الأشقاء في سوريا لمساعدة ضحايا كارثة الزلزال.

وبحسب بيان شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، جاء ذلك بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

والإثنين، ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ولازالت فرق الإنقاذ في سوريا تسابق الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال.