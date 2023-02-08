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بعد شائعات بتنبؤ حدوث زالزال… بيانات مطمئنة بشأن النشاط الزلزالي في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تداولت مراصد الزلازل والكوارث الطبيعية بيانات مطمئنة بشأن عدم حدوث زلزال في ليبيا بعد شائعات مغرضة تنبأت بمرور زالزال على البلاد خلال ليلة أمس.

وبحسب وسائل إعلام “لم تسجل مراصد الزلازل ليلة أمس والساعات الماضية لأي نشاط زلزالي قبالة ليبيا او في المتوسط.

وأشارت الانباء إلى أنه تم تسجيل هزة جديدة في #تركيا بقوة 4.5 وأخرى بقوة 5.1 و في فلسطين بقوة 4.1 مع هزة خفيفة قرب جنوا الايطالية بقوة 2.9.

و تأتي هذه التطمينات والارقام خلافًا لما نشرته بعض الصفحات عن حدوث هزات في البحر تنذر بزلزال في البلاد خلال الليلة الماضية.

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المشهد

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