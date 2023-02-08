نادية عمران: تعديل الإعلان الدستوري “خطوة هوجاء” لن تفضي إلى الانتخابات

زعمت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، أن “تعديل الإعلان الدستوري خطوة هوجاء لن تنجح ولن تفضي إلى الانتخابات والاستقرار”.

وقالت عمران، في تصريح صحفي، إن “التعديل الدستوري الثالث عشر يزج بليبيا في مرحلة انتقالية جديدة”.

وتابعت؛ أن “إصدار النواب لما يسمى بالتعديل الدستوري الثالث عشر هتك فاضح للأسس الدستورية والقانونية في ليبيا”.

وأردفت أن “التعديل الدستوري الثالث عشر تم ببعض نصوص مشروع الدستور المنجز من الهيئة وتعديل بعض نصوصه” لافتة إلى أنه ” تم إظهار ذلك التعديل كتعديل دستوري مهلهل ودحرجة الكرة لمجلس الدولة”.

وختمت عمران موضحة؛ “لن تستقر الأوضاع دون التعويل على الإرادة الشعبية ومنح الليبيين حقهم في تقرير مصيرهم”.