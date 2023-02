مصدر مصري مسؤول: شحنات البصل المصري المصاب بالعفن دخل ليبيا بطرق غير مشروعة

ليبيا -أكد مصدر مسؤول في الحجر الزراعي المصري أن إعلان السلطات الليبية عن ضبط شحنات من البصل المصري مصابة بالعفن وغير صالحة للاستيراد الآدمي دخلت الأراضي الليبية بطرق غير مشروعة، يعني أنه لا تقع أدنى مسؤولية رسمية على الجانب المصري، لأنه لم يتم فحصها من جانب الحجر الزراعي المصري.

المصدر وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أنه في حال وصول شحنات تصدير بالطرق الرسمية عليها أي ملاحظات يرسل إلينا الجانب الليبي مخاطبات رسمية بذلك للتحقيق فيها، لافتًا إلى أن البعض يلجأ لطرق التهريب، بعيدًا عن الطرق الرسمية والتي تشترط أن تكون مزارع التصدير مسجلة لدى الحجر الزراعي، وتخضع لفحوصات وتحاليل قياسية قبل اعتماد عملية التصدير.

