مقابر ترهونة الجماعية.. التعرف على 3 وجوه جديدة من المفقودين

أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعرفها على هوية 3 جثامين جرى مطابقة تحليل الحمض النووي مع ذويهم.

وأضافت الهيئة في منشور عبر صفحتها بفيسبوك الثلاثاء، أنها أحالت تقارير المطابقة لمكتب النائب العام والنيابات المختصة بالخصوص.

وكانت رابطة ضحايا ترهونة أعلنت التعرف على هوية 8 أشخاص منذ مطلع العام الجاري، ليقترب عدد ضحايا المقابر الجماعية الذين جرى التعرف عليهم عبر تحليل الحمض النووي من 200 ضحية، منذ تحرير ترهونة في يونيو 2020، حسب رابطة ضحايا ترهونة.

وكان عضو الرابطة عبدالحكيم أبونعامة قد صرح في وقت سابق للأحرار، بأنّ المتهمين مايزالون خارج نطاق العدالة دون محاسبة، وهم موجودون في دول الجوار والمناطق المجاورة لمدينة ترهونة.

وأبدى أبونعامة استغرابه من صمت حكومة الوحدة الوطنية وعدم التفاتها لهذا الملف، إلى جانب عدم القبض وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.

المصدر: هيئة البحث عن المفقودين + ليبيا الأحرار

