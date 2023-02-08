بعثة ليبيا في تركيا تتواصل مع أفراد الجالية العالقين جراء الزلزال

أعلنت البعثة الليبية المشتركة بين السفارة والقنصلية الليبية في تركيا تواصلها مع عدد من أبناء الجالية العالقين جراء الزلزال الذي وقع جنوب البلاد.

ولفتت في بيان لها، إلى أن فريق الأزمة على تواصل دائم واجتماع مفتوح على مدار اليوم، وأنها خصصت خمسة أرقام للطوارئ، حيث جرى التواصل مع طالبتين في مدينة أضنة، لافتة إلى أن وضعهم جيد.

وأضافت أنها تواصلت مع قريب عائلة ليبية موجود في أنطاكيا انهار مسكنها، وهم في حالة جيدة، باستثناء ابنهم صهيب الذي نقل إلى مستشفى أضنة وأدخل العناية.

وقالت البعثة إنها تواصلت مع طالب في غازي عنتاب، وهو بحالة جيدة، حيث عرضت عليه المساعدة اللازمة، وأنه حجز رحلة إلى إسطنبول يوم الجمعة المقبل، وستكون البعثة على تواصل ومتابعة أخباره.

وأفادت بأنها وصلت إلى أحد المواطنين الموجود في غازي عنتاب لغرض التجارة، وجرى التنسيق معه للخروج إلى مدينة أضنة براً باعتبارها الطريق الوحيد المفتوح الآن حسب السلطات التركية، إضافة إلى التواصل مع بعض المواطنين في مرسين، والتأكد من أن أوضاعهم جيدة.