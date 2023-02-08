بعد تواصلها مع الجالية الليبية.. بعثة ليبيا تُعلن عن أول إصابة بين الليبيين جراء زلزال تركيا

أخبار ليبيا 24

قالت البعثة الليبية المشتركة بين السفارة والقنصلية الليبية في تركيا تواصلها مع عدد من أبناء الجالية الليبية العالقين جراء الزلزال الذي وقع جنوب البلاد، لافتة إلى أن فريق الأزمة على تواصل دائم واجتماع مفتوح على مدار اليوم.

وخصصت البعثة خمسة أرقام للطوارئ، حيث جرى التواصل مع طالبتين في مدينة أضنة، لافتة إلى أن وضعهم جيد، إضافة إلى التواصل مع قريب عائلة ليبية موجود في أنطاكيا انهار مسكنها، وهم في حالة جيدة، باستثناء ابنهم صهيب الذي نقل إلى مستشفى أضنة وأدخل العناية وهي أول إصابة بين الليبيين جراء زلزال تركيا.

وقالت البعثة إنها تواصلت مع طالب في غازي عنتاب، وهو بحالة جيدة، حيث عرضت عليه المساعدة اللازمة، وأنه حجز رحلة إلى إسطنبول يوم الجمعة المقبل، وستكون البعثة على تواصل ومتابعة أخباره.

وأفات البعثة بأنها وصلت إلى أحد المواطنين الموجود في غازي عنتاب لغرض التجارة، وجرى التنسيق معه للخروج إلى مدينة أضنة برا باعتبارها الطريق الوحيد المفتوح الآن حسب السلطات التركية، إضافة إلى التواصل مع بعض المواطنين في مرسين، والتأكد من أن أوضاعهم جيدة.