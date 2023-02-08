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الحصادي: تغيير المناصب السيادية المتغولة خطوة نحو تغيير الأجسام المتمترسة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة، أن تغيير المناصب السيادية المتغولة، ينبغي أن تكون خطوة تمهيدية نحو تغيير الأجسام المتمترسة، من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية  هذا العام، وفقا لتعبيره.

وقال الحصادي، في تغريدة له عبر “تويتر”: “تغيير المناصب السيادية المتغولة، ينبغي أن تكون خطوة تمهيدية نحو تغيير الأجسام المتمترسة، من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام 2023″، بحسب وصفه.

وأضاف “أي عملية دستورية أو سياسية أو تغييرية أو إصلاحية يجب أن تحقق رغبة وإرادة وآمال الشعب الليبي المتطلع للانتخابات”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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