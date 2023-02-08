السائح: لا يوجد أي دليل واحد لدخول مرض الإيبولا إلى ليبيا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض السيد حيدر السائح، إنه “لا يوجد أي دليل واحد لدخول مرض الإيبولا إلى ليبيا، ولا يمكن التنبؤ بدخول المرض في أي وقت”.

وأوضح السائح، أن إعلان المركز عن بطاقة معلومات المرض، وتعريف الكوادر الطبية بعلامات وأعراض المرض، يأتي في إطار رفع درجة الوعي المجتمعي، وحماية الأمن القومي الصحي للبلاد، مشيرا إلى أن دعوة المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرق الرصد والاستجابة، إلى اتخاذ إجراءات الوقاية تجاه المرض، يأتي في إطار تدريب الأطقم الطبية.