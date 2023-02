الشلوي: البرلمان حريص على إنهاء حالة الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار

ليبيا – صرح عضو لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب فرج الشلوي أن جلسة المجلس في مدينة بنغازي الإثنين تضمنت محورين رئيسين، هما انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والذي ستُعلن نتائجه في جلسة اليوم؛ بالإضافة إلى التصويت على القاعدة الدستورية، التي من شأنها تنظيم الانتخابات في البلاد.

الشلوي في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أكد أن مجلس النواب ومنذ انطلاقه، جعل الوفاق بين الليبيين ضمن أولويات عمله، مبينًا أن كل المنجزات المتلاحقة التي نفذها المجلس منبثقة من تلك الرؤية.

وأوضح الشلوي أن المباحثات التي أجراها المجلس محليًا ودوليًا والاستحقاقات التي قام بها من إصدار قانون الانتخابات وغيرها من القوانين،دليل على حرص المجلس لإنهاء حالة الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار، مشيرًا في السياق ذاته، إلى وجود أطراف تعرقل كل ما من شأنه المضي قدمًا نحو التوافق في البلاد.

