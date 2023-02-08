قضية تهريب الكوكايين.. النائب العام يدخل على الخط

كشفت النيابة العامة عن إجراء تفتيش لإثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى البلاد.

وأوضح مكتب النائب العام، أن نيابة الخمس الابتدائية؛ تابعت إجراءات الاستدلال؛ التي اتخذها عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات في دائرة ميناء الخمس البحري؛ حيال المعلومات المتعلقة بواقعة دَسِّ كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ في حاوية مخصصة لنقل مواد غذائية مستوردة “لحم دجاج مجمد”.

وأشار المكتب إلى ضبط ما يقرب من 269 ألف جرام من مادة مخدر الكوكايين عقب مبادرة إجراء تفتيش المستوعب؛ لغرض البحث عن أي مواد خارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون.

وأكد المكتب طلب المحقق الإجراءات التي تلزم التحقيق الابتدائي، بالإضافة إلى ملاحقة بقية الضالعين في الفعل من الموجودين خارج الولاية القضائية الوطنية.

وكانت مصلحة الجمارك أعلنت الاثنين، ضبط كمية من الكوكايين الخام تقدر بـ 269 كيلوجرام، داخل حاوية محملة بالدجاج المجمد وصلت إلى ميناء الخمس قادمة من البرازيل، مؤكدة إعدامها مباشرة.

المصدر: مكتب النائب العام + قناة ليبيا الأحرار

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