ليبيا.. مليون دولار مقدم أتعاب فريق المحاماة للدفاع عن بوعجيلة مسعود في قضية لوكربي

كشفت مسودة متداولة في عدد من الصحف والمواقع الليبية عن عقد الدفاع عن المواطن الليبي بوعجيلة مسعود مع مكتب شيلدون آند فلود الأمريكي لأعمال المحاماة، في قضية اتهامه بالمشاركة في تفجير لوكربي.

واشترط المكتب في عقده دفع مبلغ مليون دولار في حسابه كأتعاب أولية قبل أن يتولى المحامي المسؤولية رسميًا، الدفاع عن المواطن الليبي المحتجز بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تسليمه من قبل حكومة الوحدة قبل أسابيع.

وأكد المتحدث باسم عائلة أبو عجيلة مسعود عبد المنعم المريمي ما يتداول حول طلب مكتب الدفاع عن بو عجيلة مسعود مليون دولار كمقدم أتعاب للعمل في القضية.

وطلب بوعجيلة مسعود ووكلائه تفرغ المحامي جوزيف فلود للقضية ورفض أي عمل آخر من أجل تركيز طاقاته على هذه القضية، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بإيداع مبلغ الأتعاب الأولي بالكامل وذلك للموافقة على هذا الشرط.

ويشترط العقد أن يظل حساب المكتب به رصيد احتياطي بمبلغ 250 ألف دولار وإلا تقوم الشركة بإخطار من ينوب عن بوعجيلة وتتوقف عن العمل في القضية حتى يقوم العميل بتزويد المكتب بالأموال ليصل إلى 750 ألف دولار.

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وطلب المحامي تقديم وثائق أصلية أو مصدقة تثبت المصدر القانوني لجميع الأموال المستخدمة لدفع الأتعاب في غضون 14 يوماً من الإيداع.