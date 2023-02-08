النعاس: التعديل الدستوري أحد ألاعيب عقيلة لكسب مزيد من الوقت

الوطن| رصد

قالت الأكاديمية فيروز النعاس، إن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري أحد ألاعيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لكسب المزيد من الوقت.

وأضافت النعاس في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن عقيلة اختار الوقت المناسب لهذا التعديل قبيل إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي نهاية فبراير.

ورأت النعاس أن باتيلي تلقف الكرة للأسف واعتبرها تقدما في مسار القاعدة الدستورية، وبناء على تعديل عقيلة للإعلان الدستوري أوقف باتيلي الآلية البديلة التي لوح بها لتجاور المجلسين.

ولفتت إلى أنه بمجرد تقديم الإحاطة أمام مجلس الأمن فإننا سنعود إلى نقطة الصفر وستبدأ مرحلة عدم التوافق.

وختمت النعاس حديثها بالقول: “ندور في دائرة مفرغة والسبب الإصرار على أن الحل يجب أن يمر من خلال عقيلة والمشري ومجلسيهما”.