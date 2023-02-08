الخارجية الألمانية: إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية هدف مهمٌ لنا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية “فرانشيسكا أوبرماير”، أنه “لا يزال الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة هدفًا مهمًا للسياسة الخارجية الألمانية”.

وقالت أوبرماير، في تصريح صحفي، إنه “من وجهة النظر الألمانية، لا يزال من الضروري وجود آفاق موثوقة لإجراء الانتخابات”.

وأضافت أنه “إذا تم إحراز تقدم في عملية السلام الليبية تحت قيادة الأمم المتحدة، فإن ألمانيا مستعدة لتأييد ذلك والتصديق عليه في مؤتمر دولي”.

وأوضحت المتحدثة الألمانية، أنه “سيتعين اتخاذ قرار بشأن تنظيم مؤتمر برلين 3 لرسم طريق إجراء الانتخابات في الوقت المناسب بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء”.