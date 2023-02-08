وزارة صحة الدبيبة تبحث تكوين قاعدة بيانات شاملة عن مرضى السكر

بحثت وزارة الصحة بحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تكوين قاعدة بيانات شاملة عن مرضى السكر.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “تباحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج، ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز الإمداد الطبي عبد العزيز شمام، حول إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة لإمداد المراكز التخصصية على مستوى الدولة بأدوية مرضى السكر، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن مرضى السكر، ضمن مشروع التحول الرقمي لقطاع الصحة”.

وأضاف البيان “جرى خلال الاجتماع الذي حضره مديرة إدارة الصيدلة، ومدير إدارة المشروعات، تحديد مهام إدارة الصيدلة، وجهاز الإمداد الطبي، وصندوق التأمين الصحي العام، لإطلاق المنظومة، وتحديد الاحتياج، وأعداد المرضى، وصولًا إلى إجراءات التوزيع الحقيقي والعادل، على أن يتم تحديث المعلومات دوريًا بالمنظومة، وربطها بمنطومتي السجل المدني والرقم الوطني”.

وتابع “جرى الاتفاق على أن يتولّى صندوق التأمين الصحي العام، إنشاء المنظومة، وتشغيلها، وتدريب العاملين عليها في المرافق المتخصصة لعلاج مرضى السكر”.