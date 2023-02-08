لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تُعلن الشروع في استكمال ملعب بنغازي

العنوان-بنغازي

أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، أمس الثلاثاء، الشروع الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي “28 مارس” فعليًا في أعمال التهيئة الميدانية لموقع الأعمال، التي ستليها أعمال الاستكمال خلال الأيام القادمة بعد 12 عامًا من التوقف.

جاء ذلك خلال جولة أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، رفقة الشركة المنفذة للمشروع بعد توقفها عن العمل بعد عام 2011م.

وأطلع العريبي خلال الجولة على التجهيزات اللوجستية والفنية التي تشمل موقع إداري ومقر إقامة للعاملين وموقع للأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروع، وذلك للبدء في أعمال استكمال الملعب.

وأكد العريبي، بأن استكمال المشروع سيكون وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص.