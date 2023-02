الدبيبة يوجه بإرسال شحنة أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب إلى سوريا

ليبيا- بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برقية تعزية لرئيس الوزراء السوري حسين عرنوس بضحايا الزلزال الضارب لسوريا مؤخرًا.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى إصدار رئيس حكومة تصريف الأعمال تعليمات بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب.

وأوضح البيان أن هذه الشحنة تندرج في سياق دعم شعب سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال الذي تعرضت له محافظات في بلاده.

