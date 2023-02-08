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بعد توقف لأكثر من 12 عام.. ملعب المدينة الرياضية في بنغازي يرى النور قريباً

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم الثلاثاء، شروع الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي “28 مارس” فعليًا في أعمال التهيئة الميدانية لموقع الأعمال، التي ستليها أعمال الاستكمال خلال الأيام القادمة.

وجاء ذلك خلال جولة أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة الشركة المنفذة للمشروع بعد توقفها عن العمل بعد عام 2011م ، اطلع خلالها على التجهيزات اللوجستية والفنية التي تشمل موقع إداري ومقر إقامة للعاملين وموقع للأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروع، وذلك للبدء في أعمال استكمال الملعب، الذي توقف عن العمل لفترة تجاوزت الـ 12 عاماً.

وأكد رئيس اللجنة، بأن استكمال المشروع سيكون وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص.

الوسوم

#بنغازي لجنة الإعمار ليبيا ملعب المدينه الرياضيه

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الوطن الليبية

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