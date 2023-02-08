أردوغان يعلن ارتفاع ضحايا الزلزالين إلى 8574 قتيلا

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين الذين ضربا جنوب تركيا إلى 8 آلاف و574 قتيلا.

وأضاف أردوغان، أن 49 ألفا و133 أصيبوا بجروح، وأن عدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 في الولايات العشر المتضررة من الزلزال، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأكد أردوغان، تحشيد جميع الموارد وأن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد).

وطمأن أردوغان المتضررين من الزلزالين بتوفير أماكن الإيواء لهم وأن بإمكانهم البقاء في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا القريبة من المنطقة المنكوبة.

وأضاف أردوغان، أن حكومته ستمنح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال.

وقال أردوغان، “مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش”.