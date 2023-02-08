سفارة ليبيا بأنقرة: بدأنا حملة لجمع مستلزمات للمتضررين من الشعب التركي الشقيق

أعلنت سفارة ليبيا في العاصمة التركية أنقرة، البدء في حملة لجمع مستلزمات للمتضررين من الشعب التركي. التي وصفته بـ«الشقيق».

وأوضح حساب السفارة على فيسبوك، في بيان؛ أنه “بتوجيه من سفير دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا مصطفى القليب؛ عقد موظفو السفارة الليبية بأنقرة اجتماعا طارئا تم خلاله وضع آليات التعاون مع الجهات التركية الرسمية لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين في المناطق الي ضربها الزلزال جنوبي تركيا”.

وتابع البيان؛ “وقد بدأ موظفو السفارة وفي إطار التعاون و التضامن مع الحكومة والشعب التركي الشقيق حملة لجمع عدد من المستلزمات التي يحتاجها المتضررون في المناطق التي ضربها الزلزال”.

وختم البيان موضحًا “هذا وقد جدد السفير تضامنه مع الشعب التركي حتى يتجاوز هذه المحنة معلنا تنكيس العلم الليبي بالسفارة”.