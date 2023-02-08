باثيلي: نجحنا في التوصل لآلية لخروج المرتزقة

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، في البيان الختامي لاجتماعات اللجنة العسكرية بالقاهرة، عن التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج القوات المرتزقة من ليبيا، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض

وقال باثيلي “ما توصلنا إليه خلال الاجتماعات خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن للإقليم كله” كما أكد أن البعثة تسعى لتهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي توصلنا إليها خلال الاجتماعات بالقاهرة، داعيا إلى ضرورة إنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق وهو خطوة هامة انبثقت من هذا الاجتماع.