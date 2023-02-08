طائرة مساعدات القيادة العامة للشعب السوري تحط مطار حلب بسوريا

العنوان-دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” وصول طائرة مساعدات القيادة العامة للجيش الوطني إلى مطار حلب والتي تنقل المساعدات المقدمة الشعب السوري وضحايا كارثة الزلزال بسوريا.

وأوضحت سانا أن الطائرة محملة بـ 40 طنا من المساعدات المتنوعة لمساعدة ضحايا كارثة الزلزال.

وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، في تسيير جسر جوي لنقل شحنات الإغاثة والمساعدات المتنوعة إلى الأشقاء في سوريا لمساعدة ضحايا كارثة الزلزال.

جاء ذلك بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وقال مسؤولون ومسعفون إن نحو 1712 قتلوا جراء الزلزال في سوريا.

ولازالت فرق الإنقاذ في سوريا تسابق الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها زلزال.